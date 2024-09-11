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Lebron James, istatistikleri ile yine gündem oldu

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Lebron James, istatistikleri ile yine gündem oldu
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NBA'de sezona geri sayım devam ederken "kral" lakaplı Lebron James, istatistikleri ile yine gündem oldu.
39 yaşındaki süper yıldız, kariyeri boyunca oynadığı bin 492 maçın sadece 8'inde çift haneli sayılara ulaşamadı. James, 14 maçta ise 50 sayıdan fazla attı.
 
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