NBA'de sezona geri sayım devam ederken "kral" lakaplı Lebron James, istatistikleri ile yine gündem oldu.
39 yaşındaki süper yıldız, kariyeri boyunca oynadığı bin 492 maçın sadece 8'inde çift haneli sayılara ulaşamadı. James, 14 maçta ise 50 sayıdan fazla attı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.