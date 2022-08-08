LeBron James bir ilki daha başarmak istiyor

NBA’in gelmiş geçmiş en büyük yıldızları arasında gösterilen Lebron James, NBA tarihinde oğlu ile aynı sezonda NBA forması giyen ilk kişi olarak NBA tarihine geçmek istiyor

Lebron James’in Perşembe günü takımı Los Angeles Lakers ile kontrat uzatması bekleniyor. James’in önünde 1+1 veya 1+2 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalama seçenekleri bulunuyor. Los Angeles Lakers yönetimi James’i 3 yıl daha renklerine bağlayıp takımı yıldız oyuncunun etrafında şekillendirmek istese de, Amerikan basınına göre James’in önceliği Lakers’tan biraz farklı...

Labron James’in oğlu Bronny James, Amerikan Lise Basketbol Ligi'nde forma giyiyor. 17 yaşındaki Bronny James, otoritelere göre babasından bile daha yetenekli. Bronny James’in önümüzdeki yıl NBA draftına katılması bekleniyor. Eğer Bronny James draft edilirse, Lebron James NBA tarihinde oğlu ile aynı sezonda basketbol oynayan ilk oyuncu olarak tarihe geçecek. Ancak Lebron James için bu da yeterli değil. Basketbolun efsane ismi, oğlu ile aynı takımda forma giymenin önceliği olduğunu açıklamıştı.

James’in kontrat yenileme sürecindeki en önemli kriter de bu olacak. Amerikan medyası, Lebron James’in oğlunu 2023’te draft etmeyi kabul edecek bir takım ile sözleşme imzalayacağını yazdı. Bleacher Report adlı sitedeki habere göre eğer Lakers Bronny James’i kadrosuna katmayı kabul eder ise Lebron James de Lakers ile 3 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalayabilir. Baba-oğul 2023 yılında aynı takımda forma giyerse NBA’de bir ilki başarmış olup tarihe geçecekler. Lebron James 2023’te 39 yaşında olacak.

Bu senaryonun önünde ise küçük bir engel var. Lebron James, 2003 yılında liseden sonra üniversiteyi pas geçerek direkt NBA’ye katılmıştı. Ancak 2006 yılında yapılan bir düzenleme ile lisenin ardından NBA draftına katılmak yasaklandı. Bu kanun hala yürürlükte. NBA Başkanı Adam Silver ise daha önceki röportajlarında bu kanunun 2022 yılı içerisinde kaldırılabileceğini söylemişti. NBA yönetimi de, lig tarihinin en başarılı oyuncusu olarak gösterilen Lebron James’in oğlu ile aynı anda oynamasına ligin reklamı açısından olumlu bakıyor.

NBA’de bugüne kadar birçok oyuncunun oğlu da forma giydi. Dellcurry 1990'lı yıllarda NBA’de başarılı bir kariyer geçirdi. DellCurry’nin iki oğlu Seth ve StephenCurry ise BrooklynNets ve Golden StateWarriors forması giyiyor. 2020 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden KobeBryant ise babası Joe Bryant'ın basketbolu bırakmasından 4 yıl sonra 1996 yılında NBA’e girmişti.

