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LAÜ’den iyi başlangıç: 71-45

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ÜNİLİG klasman tablosuna girilebilmesini sağlayacak elemelerde çeyrek finaldeki ikinci maç dün akşam oynandı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Uluslar arası Final Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi bir üst tura kalma mücadelesi verdi. Karşılaşmanın galibi 71-45’lik skor ile LAÜ oldu

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LAÜ’den iyi başlangıç: 71-45
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen ÜNİLİG’de eleme aşaması devam ediyor.
ÜNİLİG klasman tablosuna girilebilmesini sağlayacak elemelerde çeyrek finaldeki ikinci maç dün akşam oynandı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Uluslar arası Final Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi bir üst tura kalma mücadelesi verdi. Karşılaşmanın galibi 71-45’lik skor ile LAÜ oldu.
İLK YARIDA YAKALADIKLARI FARKI KORUDULAR
Lefke ekibi özellikle ilk periyotta oldukça etkili bir performans ortaya koyarak 13 sayılık fara ulaştı. İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren LAÜ, soyunma odasına 44-21 üstün girdi. İkinci yarıda UFÜ takımı oyunu dengelese de skor üstünlüğünü maçın sonuna kadar sürdüren LAÜ karşılaşmadan 71-45 üstün ayrılarak elemelerde yarı finale yükseldi.
LAÜ’de Christopher Sutton ve Burak Yürük 13’er sayı ile takımları adına en çok sayı üreten isimler olurken, Emmanuel Nweke 10 sayı 16 ribaunt ile toplamda 21 verimlilik puanına ulaşarak galibiyetin baş aktörlerinden oldu. UFÜ’de ise Moussa Kamara 28 sayı 9 ribaunt ve 22 verimlilik puanı ile oynamasına rağmen yenilgiyi engelleyemedi.
LAÜ-ODTÜ OYNAYACAK
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) aldığı bu netice ile yarı final elemesinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin rakibi oldu. Bu zorlu karşılaşma 18 Kasım Cuma günü LAÜ Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.
 
 
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