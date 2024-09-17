Larnaka Gençler Birliği, Kosova’da ilk dostluk maçını oynadı

KKTC Basketbol Ligi son şampiyonu Larnaka Gençler Birliği16 Eylül Pazartesi akşamı Kosova’da düzenlenen dostluk maçında, KB Koku ile karşılaştı

Basketbol Ligi takımlarımızdan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü hazırlık çalışması ve maçlar yapmak için gittiği Kosova’da ilk dostluk maçına çıktı.

16 Eylül Pazartesi akşamı Kosova’da düzenlenen dostluk maçında, KB Koku ile KKTC Basketbol Ligi son şampiyonu Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Saat 20:00’de başlayan maç, sporun birleştirici gücünü vurgulayan keyifli bir mücadeleye sahne oldu.

KKTC'DEN HAKEM YÖNETTİ

Karşılaşmanın hakemliğini KKTC Basketbol Federasyonu'ndan Kaan Yatman ve Kosova Basketbol Federasyonu'ndan hakemler birlikte üstlendi.

LARNAKA'NIN YENİ TRANSFERLERİ GÖREV BAŞINDA

Larnaka Gençler Birliği SK, bu maçta özellikle yeni transferleri denemek için sahaya çıktı. Takımın ABD'li oyuncusu Greysın ile daha önce Kosova milli takımında forma giymiş tecrübeli oyuncu Kujtim, ilk kez bu maçta forma giydiler. İki oyuncu da performanslarıyla dikkat çekmeyi başardı ve takıma katkı sağlayabileceklerinin sinyallerini verdiler. Özellikle Greysın’ın atletik oyun tarzı ve Kujtim’in saha içi liderliği, izleyenlerden tam not aldı.

HAZIRLIK MAÇI SERİSİ DEVAM EDİYOR

Bu dostluk maçının ardından Larnaka Gençler Birliği SK, hazırlıklarına devam edecek. Çarşamba akşamı ise Prizren’in 1. Lig takımlarından New BC ile bir diğer hazırlık maçına çıkacak. Takım, sezona en iyi şekilde hazırlanmak için bu maçları büyük bir ciddiyetle oynuyor.

Sporseverler, hem Kosova hem de KKTC takımları arasındaki bu dostluk maçlarının sporun evrensel dili olan birleştirici yönünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.

