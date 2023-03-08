Lakers'ın bir efsanesi daha ölümsüzleşti

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers, efsane basketbolcusu PauGasol'ün formasını emekli etti. İspanyol basketbolcu, düzenlenen törende duygusal anlar yaşarken, eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ı unutmadı

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers, MemphisGrizzlies'ı ağırladığı maçın devre arasında PauGasol'a özel tören düzenledi.

Los Angeles ekibi, emekliye ayrılan İspanyol basketbolcu'nun 16 numaralı formasını düzenlenen törenle ölümsüzleştirdi.

Duygusal anlar yaşayan Gasol, eski takım arkadaşı KobeBryant'ı da unutmadı.

Törende konuşan İspanyol isim, Kobe'den "Beni büyüten, bana ilham veren ve bana meydan okuyan kardeşim." diye bahsetti.

Gasol, Lakers'ta forması emekli edilen 12'inci oyuncu olarak da tarihe geçti.

