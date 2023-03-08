Lakers'ın bir efsanesi daha ölümsüzleşti

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers, MemphisGrizzlies'ı ağırladığı maçın devre arasında PauGasol'a özel tören düzenledi.
Los Angeles ekibi, emekliye ayrılan İspanyol basketbolcu'nun 16 numaralı formasını düzenlenen törenle ölümsüzleştirdi.
Duygusal anlar yaşayan Gasol, eski takım arkadaşı KobeBryant'ı da unutmadı.
Törende konuşan İspanyol isim, Kobe'den "Beni büyüten, bana ilham veren ve bana meydan okuyan kardeşim." diye bahsetti.
Gasol, Lakers'ta forması emekli edilen 12'inci oyuncu olarak da tarihe geçti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.