Kosova’da dostluk bağları güçleniyor

Larnaka Gençler Birliği Basketbol Takımı, Kosova’da ikinci hazırlık maçında New BC ilemücadele etti

Larnaka Gençler Birliği (LGB) Basketbol Takımı, 18 Eylül 2024 Çarşamba akşamı, Kosova’nın Prizren kentinde New BC takımıyla ikinci hazırlık maçını oynadı.

Qendra Sportive Sezai Surroi tesislerinde gerçekleşen maç, sporun evrensel diliyle iki kulüp arasındaki dostluğu pekiştiren bir atmosferde başladı. Maç öncesinde, LGB Basketbol Şube Başkanı Erkut Yılmabaşar, New BC kulübü başkanı Arben Bey’e bir teşekkür plaketi sundu. Bu jest, iki kulüp arasındaki sportif ve dostane ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulundu.

Larnaka Gençler Birliği, Kosova'daki ikinci maçında sahaya çıktı. Takım, yeni sezon öncesi formunu geliştirmek ve yeni transferlerini denemek için bu hazırlık maçını büyük bir ciddiyetle oynadı. Maçın hakemliğini, KKTC Basketbol Federasyonu'ndan Kaan Yatman ve Kosova Basketbol Federasyonu'ndan hakemler birlikte üstlendi.

YENİ TRANSFERLER İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Larnaka Gençler Birliği'nin yeni transferleri dikkat çekti. ABD'li oyuncu Greysın ve daha önce Kosova milli takımında oynamış olan tecrübeli oyuncu Kujtim, performanslarıyla göz doldurdu. Greysın’ın atletik oyun tarzı ve Kujtim’in saha içindeki liderliği, takımın gelecek sezon için umut verici bir performans sergilemesini sağladı.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Bu dostluk maçları, sporseverler tarafından hem Kosova hem de KKTC takımları arasındaki birlik ve kardeşliğin bir göstergesi olarak değerlendirildi. İki ülke arasındaki bu sportif ilişkiler, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Larnaka Gençler Birliği'nin bu hazırlık serisi, takımın yeni sezon öncesi gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda uluslararası dostluk bağlarını pekiştiren önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.



