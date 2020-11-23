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Korona Engelsiz yüreklere engel oldu

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Korona Engelsiz yüreklere engel oldu

Türkiye Tekerlekli Basketbol Süper Liginde mücadele eden KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının 2020-2021 sezonuna katılmama yönünde Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonuna yaptığı başvuru onaylandı.

Yeniden Süper Ligde mücadele etme hakkı kazanan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, KKTC'de uygulanan Covid-19 tedbirleri sebebiyle ligden çekilmek zorunda kaldı. Takımımız ligden çekilmesine rağmen, tüm hakları saklı kalacak.

Bir alt lige düşürülmeyecek olan takımımız 2021-2022 sezonunda Süper Ligdeki mücadelesine başlayacak.

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