Koop’tan büyük adım: 71-55

Basketbol Büyük Erkekler Ligi Final Serisinde Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) üçüncü maçta karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Koopspor 71-55 kazanarak seride 2-1 üstün duruma geldi.

Ahmet Maslakçı, Çetin Yardım ve Bahar Karaman hakem üçlüsünün yönettiği maç baştan sona büyük bir mücadeleye sahne olurken, salonu 3’te 1 oranında dolduran seyirciler keyifli bir basketbol gecesi geçirdi.



Son periyotta 24-4’lük Koopspor üstünlüğü

Dengeli başlayan maçın ilk periyodunu YDÜ 22-16 üstün geçti, ikinci periyotta daha etkili olan taraf Koopspor olurken, devre 32-31 YDÜ üstünlüğü ile tamamlandı.

7 kez eşitlenen, 6 kez üstünlük değişimi yaşanan maçın üçüncü periyodu da karşılıklı basketlerle geçilirken, YDÜ 51-47 önde olarak son periyoda girdi.

Bu periyotta rakibine karşı açık bir üstünlük kuran Koopspor, iyi savunması ile YDÜ’ye sadece 4 sayı imkanı verirken 24 sayı üretti ve maçı 71-55 kazanmayı başardı.



Öne çıkan isimler

Koopspor’da 16 sayı üreten Kercem İnancı maçın en skorer ismi olurken, takımı ateşleyen isim Erdem Tiryakioğlu 14 sayı 6 ribaunt, en verimli oyuncu Alpay Şerbetçioğlu ise 12 sayı 6 ribaunt ile maçı tamamladı.

Fırat Ceylan’ın erken faul problemi yaşadığı, Omah’ın da düşük performansını devam ettirdiği YDÜ’de ayakta kalan isimlerin başında 11 sayı 5 ribaunt 3 asist ile oynayan İhsan Üğütücü geldi.



Seride 4’üncü maç Cumartesi

Final serisinde 4’üncü maç 3 Temmuz Cumartesi saat 19.00’da YDÜ’nün salonu RA-25’te oynanacak. Koopspor bu maçı kazanması halinde seriyi 3-1’e getirerek şampiyonluğa ulaşacak. YDÜ’nün galip gelmesi durumunda seri 2-2 olacak ve şampiyon 5 Temmuz Pazartesi akşamı Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maçla belirlenecek.

