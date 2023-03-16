Koopspor’dan iyi başlangıç: 66-57

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organze edilen Prolig’de ilk haftanın kritik maçında CaesarG.Birliği ile Koopspor karşı karşıya geldi. İskele Spor Salonu’nda oynanan maçın kazananı Lefkoşa temsilcisi Koopspor oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodu dengeli bir mücadeleye sahne olurken, deplasman ekibi Koopspor ikinci çeyrekte farkı yakaladı ve devreyi 41-26 üstün tamamladı.
KERCEM’DEN 23 SAYI
Üçüncü çeyrekte G.Birliği’nin farkı kapamasına izin vermeyen Koopspor, son çeyreğe 15 sayı önde girdi. G.Birliği son periyotta farkı azaltsa da bu maçı döndürmesine yetmedi ve Koopspor maçı 66-57 kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Koopspor’daskorer isim Kercem İnancı 23 sayı üretirken, Ali Erdem Tiryakioğlu 8 sayı 12 ribaunt ile maçı tamamladı. G.Birliği’nin en dikkat çeken oyuncusu 8 sayı 12 ribaunt ile maçı tamamlayan AyemkunOmah oldu.
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