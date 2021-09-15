Koopspor’da kaptanla yollar ayrıldı

Basketbol Büyük Erkekler Liginin son şampiyonu Koopspor’da 13 yıl sonra oyuncu ayrılığı yaşandı.
2008 yılından bu yana 13 yıldır Koopspor formasını başarıyla terleten, takım kaptanlığına kadar yükselen Andım Eryılmazlar ile Koopspor’un yolları ayrıldı. Andım Eryılmazlar ile yolların ayrılmasıyla ilgili Koopspor’dan yapılan açıklamada “Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Yolun açık olsun.”
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