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Koopspor zorlanmasına rağmen kazandı

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Koopspor zorlanmasına rağmen kazandı
Pandemi süreci sonrasında Orhun Mevlit başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun, Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol sonrasında Basketbol Büyük Erkekler Ligine hazırlık amacıyla düzenlenen Açılış Kupası ikinci maçındaKoopspor ile GAÜ, Necati Taşkın Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Baştan sonra büyük çekişme yaşanan maçı kazanan Koopspor, Açılış Kupası’na iyi bir başlangıç yaptı. Koopspor’da Temur Rustemov 23 sayı 6 asist ile takımının galibiyetinde önemli rol üstlenirken, Berk Argın 14, Kercem İnancı da 12 sayı, Andım Eryılmazlar da 10 ribaunt ile oynadı.
GAÜ’de Muhammed Yusuf 12 sayı 16 ribaunt, Emre Can Mercan ise 10 sayı 15 ribaunt ile dikkat çeken performanslar ortaya koydu.
 
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