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Koopspor zorlanmadan yarı finalde

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Koopspor zorlanmadan yarı finalde
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından U17 Erkekler kategorisi için organize edilen Öyak-Kemal Aksay Turnuvası’na Koopspor – Soyerspor karşılaşmasıyla devam edildi.
Gecenin ikinci maçında Koopspor rakibi Soyer Spor’u,zorlanmadan 53 sayı farkla 90-37 yenerek adını yarı finale yazdırarak MGA’nın rakibi oldu.
ÖYAK – Kemal Aksay Turnuvası’nda yarı final maçları Perşembe günü oynanacak. Günün ilk yarı finalinde MGA ile Koopspor saat 17.30’da karşılaşacak. Bu maçın ardından saat 20.00’de YDÜ ile GAÜ finale yükselebilmek için mücadele edecek. Turnuvanın finali Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak.
 
 
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