banner875
banner885
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
7 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
17 0
 
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
23 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
7 0
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
10 0
Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
16 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
102 0
banner878

Koopspor ve Caesar G.Birliği finalde

banner476

Basketbol Açılış Kupası Frutti Extra Final-Four maçında Koopspor rakibi GAÜ’yü, Caesar G.Birliği ise Savoy Marmara’yı mağlup ederek finale yükseldiler

banner825
Koopspor ve Caesar G.Birliği finalde

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası’nda Frutti Extra Final-Four heyecanı başladı. Gecenin ilk maçında Koopspor ile GAÜ mücadele ederken finale yükselen taraf Koopspor oldu. İkinci maçta klasmanı lider bitiren Savoy Marmara, Caesar G.Birliği ile karşılaştı, kazanan taraf G.Birliği oldu ve İskele ekibi finale yükseldi.

KOOPSPOR FARKLI KAZANDI: 69-49
Frutti Extra Final Four’un ilk maçında Koopspor tüm periyotları üstün tamamladığı maçı 69-49 kazanarak finale yükseldi. Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 8 sayı önde geçen Lefkoşa ekibi soyunma odasına da 10 sayı üstün girdi. Üçüncü çeyrek daha dengeli oynansa da Koopspor elde ettiği çift haneli farkı arttırdı ve son periyoda 13 sayı önde girdi. Bu periyotta da iyi savunmasını devam ettiren Koopspor maçtan 69-49 üstün ayrılarak adını finale yazdırdı.
Lefkoşa ekibinin formda oyuncusu Kercem İnancı 23 sayı ile en skorer isim olurken, Fuat Farisoğlu 12 sayı 10 ribaunt, İhsan Üğütücü ve Doğukan Demirman 10’ar sayı ile maçı tamamladı.
Hücumda beklediği etkiyi yaratamayan GAÜ’de 10 sayı ile maçı tamamlayan Hamit Çeliktaşlılar çift hanelere ulaşan tek isim oldu.

İSKELE’NİN FİNAL YÜRÜYÜŞÜ: 74-58
Gecenin ikinci maçında klasman lideri Savoy Marmara ile ligi dördüncü tamamlayan Caesar G.Birliği karşılaştı. Maça çok iyi başlayan İskele ekibi, ilk periyodu domine ederek 15 sayılık bir farkla ikinci çeyreğe girdi. Bu bölümde Marmara oyunu dengelese de soyunma odasına 42-30’luk G.Birliği üstünlüğü ile girildi. İskele temsilcisi iyi oyununu üçüncü periyotta da sürdürerek son bölüm öncesinde 19 sayılık farka ulaştı.
Son periyotta farkın erimesine izin vermeyen Caesar G.Birliği 74-58’lik skor ile finale yükselen taraf oldu.
Kırmızı-siyahlılarda gecenin yıldızı 30 sayı, 13 ribaunt yanında 39 verimlilik puanı ile oynayan Ayomukin Omah oldu. Omah’a 13 sayı üreten James Baker, 8 sayı 4 asist yapan Hasan Kasap ve 6 sayı 8 ribaunt ile maçı tamamlayan Batuhan Tüzmen eşlik etti.
Büyük üzüntü yaşayan Savoy Marmara’da en skorer isim 21 sayı atan Fırat Ceylan oldu.
FİNAL HEYECANI ÇARŞAMBA AKŞAMI
Frutti Extra Final-Four’da Koopspor ile Caesar Gençler Birliği’ni karşı karşıya getirecek final maçı 25 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.
 

banner342
Etiketler; #Frutti Extra #Koopspor #Caesar G.Birliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.