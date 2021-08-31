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Koopspor, Temur ile sözleşmeyi uzattı

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Koopspor, Temur ile sözleşmeyi uzattı
Basketbol Büyük Erkekler Liginin son şampiyonu Koopspor, şampiyon kadronun önemli oyuncularından Temur Rustamov ile sözleşme yeniledi.
Temur Rustamov, Koopspor başkanı Talat Yalkut eşliğinde kendisini 3 yıllığına daha kırmızı beyazlı renklere bağlayan imza attı. Koopspor’dan imza ile ilgili yapılan açıklamada “Sporcumuz Temur Rustamov üç yıl daha bizimle olacak. Geçtiğimiz yıl kazandığımız çifte şampiyonlukta pay sahibi olan başarılı oyuncumuz, kendisini üç yıl daha Koopspor'a bağlayan sözleşme imzaladı.” ifadeleri kullanıldı.
 
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