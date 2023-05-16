Koopspor finale yakın: 101-66

Prolig play-off mücadelesinde Koopspor, ikinci kez karşılaştığı Savoy Marmara karşısında bir kez daha galibiyete ulaşarak seriyi 2-0’a getirdi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’deplay-off’a aldığı farklı galibiyetle 1-0 önder başlayan Koopspor, ikinci kez karşılaştığı Savoy Marmara karşısında bir kez daha galibiyete ulaşarak seriyi 2-0’a getirdi. İlk maçı 102-64 kazanan Koopspor ikinci maçta da üç haneli sayılara ulaşmayı başardı ve mücadeleyi 101-66 kazanmasını bildi.

HÜCUM ETKİNLİĞİ DEVAM EDİYOR

İlk periyodu 12 sayı farkla önde geçen Lefkoşa ekibi, soyunma odasına da 56-35 önde girdi. Hücum etkinliği ikinci yarıda da devam eden Koopspor, mücadeleyi 101-66 kazanmayı başararak seriyi 2 farka taşıdı. Üçüncü maçta galip gelmesi halinde Prolig’in ilk finalisti olma fırsatı bulan Koopspor’da ilk maçta olduğu gibi forma giyen tüm oyuncular skor katkısında bulundu.

7 OYUNCU ÇİFT HANELİ SAYILARA ULAŞTI

Koopspor’da Hasan Sakallı performansı ile öne çıkan isimlerin başında gelirken, 17 sayı 8 ribaunt katkısı verdi. Lefkoşa ekibinde Alpay Şerbetçioğlu (13), Fuat Farisoğlu (12), İhsan Üğütücü (11), Kercem İnancı, TyrellCorbin ve Temur Rustamov (10) çift haneli sayıları gören oyuncular oldular. Savoy Marmara’da ise Fırat Ceylan 23, Halil Kutruza ise 15 sayı ile maçı tamamladı.

