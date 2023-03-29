banner913
banner932
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
17 0
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
11 0
 
Bekir emin adımlarla ilerliyor
Bekir emin adımlarla ilerliyor
18 0
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
15 0
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
23 0
Dörtyol, nefes aldı
Dörtyol, nefes aldı
26 0
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
13 0
banner915

Koopspor farklı kazandı

banner476

Basketbol Prolig’de dün akşam oynanan maçta Koopspor ile Avrupa Liderlik Üniversitesi'ni 77-34’lük skor ile mağlup etti

banner825
Koopspor farklı kazandı
banner931
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de dün akşam oynanan maçta Koopspor ile Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) karşı karşıya geldi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta kazanan 77-34’lük skor ile Koopspor oldu. Bu sonucun ardından Koopspor ligde oynadığı 3 maçı da kazanarak liderliğini sürdürürken, ALÜ ikinci maçını da kaybetti.
Maçın ilk yarısında Koopspor’un oldukça etkili performansı vardı. İlk periyodu 24-8 üstün geçen Lefkoşa ekibi, ikinci periyotta rakibine sadece 2 sayı şansı tanıdı. Devre Koopspor’un 46-10 üstünlüğünde tamamlandı.

FUAT FARİSOĞLU ÖNE ÇIKTI
İkinci yarıda tempoyu düşüren Koopspor, üçüncü periyodu 65-21 önde tamamlarken, maçı da 77-34 kazanmasını bildi.
Koopspor’da Fuat Farisoğlu 21, Tyrell Corbin 14 sayı ile maçı tamamlarken, forma giyen 11 oyuncunun 8’i sayı üretmeyi başardı. Konuk ALÜ’de en skorer oyuncu 14 rakip potaya 14 sayı bırakan Akinniran Morenikeji oldu.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.