Koopspor farkla başladı

Koopspor, Temur Rustemov’un 19 sayı, 13 ribaunt ve 4 asistle yıldızlaştığı maçta Çetinkaya’yı 43 sayı farkla, farklı mağlup ederken lige iyi bir başlangıç yaptı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Ligi’nde ilk haftanın kapanış maçında Koopspor ile Çetinkaya karşı karşıya geldi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi farklı kazanan Koopspor lige iyi bir başlangıç yaptı.Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Koopspor, Temur Rustamov’un etkili performansı ile rahat bir galibiyet elde etti.

İlk yarıyı da 43-22 üstün kapatan Koopspor, ikinci yarıda da üstün oyununu devam ettirerek mücadeleyi 90-47 galip tamamladı.

Temur, Berk ve Kercem öne çıktı

Koopspor’da Temur Rustemov 19 sayı, 13 ribaunt ve 4 asist yaparak takımın en faydalı oyuncusu olurken, Berk Argın da 15 sayı 12 ribaunt 4 asistle maçı tamamladı. Skorer oyuncu Kercem İnancı ise 18 sayı, 4 asist üretti.Çetinkaya’da ise Çağakan Kılıç 16 sayı,DionMtandwa 12 ribaunt ile maçı tamamladı.

