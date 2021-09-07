Koopspor'dan geleceğe yatırım

Basketbol Büyük Erkekler Liginin son şampiyonu Koopspor, iç transferdeki hareketliliğinden sonra dış transferde de önemli bir hamle yaptı.
Koopspor geleceğin yıldızı olarak gösterilen Soyerspor'dan16 yaşındaki Halil Çetinyay ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu'nun oğlu Mahmut Sertoğlu’nu kadrosuna kattı.
U17 ve U20 Liglerinin yıldızları olan Halil Çetinyay ile Mahmut Sertoğlu, başkan Talat Yalkut eşliğinde attığı imza ile Kırmızılara transfer oldular.
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