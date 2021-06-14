Koop kendine geldi

Koopspor, geçen hafta aldığı mağlubiyet sonrasında sezonun ikinci galibiyetini Soyer Hacıganimler karşısında alırken, Kercem İnancı 19 sayı ile oynadı

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde üçüncü haftanın kapanış mücadelesinde Soyer Hacıganimler ile Koopspor karşı karşıya geldi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmayı Koopspor 79-60’lık skorla galibiyetle kapatarak üçüncü hafta sonunda ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı. Soyer ise ikinci kez parke zeminden mağlubiyetle ayrıldı.

19-21, 33-44, 42-62 ve 60-79’luk periyotlar sonunda Koopspor, geçen hafta aldığı mağlubiyet sonrasında sezonun ikinci galibiyetine uzandı. Karşılaşmada Koopspor adına 19 sayı ile oynayan Kercem İnancı maçın en skorer ismi olurken, Soyer’den Mert Aksu 15 sayı ile takımının en çok sayı kaydeden ismi olarak maçı tamamladı.

Ligin dördüncü haftasında 15 Haziran’da Koopspor, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni konuk edecek. Soyer ise 16 Haziran’da Girne Amerikan Üniversitesi’nin konuğu olacak.

