Klasmanın lideri YDÜ

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Temizlig U20 Erkekler Ligi’nde klasman grubunun lideri belirlendi.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak Pro Temizlig U20 Erkekler Ligi’ni lider durumda tamamladı.Yakın Doğu ÜniversitesiU 20 Basketbol Erkek takımıÇetinkaya’yı, 48 sayı farkla 78 –30 mağlup etti.
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