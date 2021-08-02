Klasmanın lideri YDÜ

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak Pro Temizlig U20 Erkekler Ligi’ni lider durumda tamamladı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Temizlig U20 Erkekler Ligi’nde klasman grubunun lideri belirlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak Pro Temizlig U20 Erkekler Ligi’ni lider durumda tamamladı.Yakın Doğu ÜniversitesiU 20 Basketbol Erkek takımıÇetinkaya’yı, 48 sayı farkla 78 –30 mağlup etti.



