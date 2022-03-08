K.Kaymaklı yıllar sonra parkede

Basketbolda Soyer Hacıganimler ile Küçük Kaymaklı buluşması yıllar sonra bir ilke sahne oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Lig’de 2. hafta mücadelesi uzun yıllar sonra bir ilke sahne oldu. Federasyonun girişimi ile 37 yıl aradan sonra parkeye dönen Küçük Kaymaklı ilk maçını Soyer Hacıganimler ile oynadı.

Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Soyer 17-13, 30-35, 53-43 ve 66-55'lik skorla kazandı. Mücadelede 20 sayı ile oynayan Soyer oyuncusu Batuhan Tüzmen maçın en skorer oyuncusu oldu.

Kaymaklı adına 19 sayı kaydeden Ramzi Qumsiesh ise takımı adına en çok sayı kaydeden oyuncu olarak maçı tamamladı. Bu sonuçla Soyer ikide iki yaptı.

