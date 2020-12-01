Kıryağdı: Uyum sürecimiz devam ediyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası’nda grup aşamasını kayıpsız lider tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) koç Halit Kıryağdı değerlendirmelerde bulundu. Genç çalıştırıcı grubu yenilgi görmeden lider tamamlarına rağmen sadece 3 sayı farkla kazandıkları GAÜ ile yarı final oynayacakları vurgusunda bulunurken, takımlarında yeni oyuncular bulunduğunu, henüz tek vücut oynayamadıklarını, uyum süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

“Takımların esas güçleri finallerde belli olacak”

“GAÜ maçına kadar rehabilitasyon döneminde olan İhsan ve Kemal hazır olacaktır. Tansu maalesef sezonu kapattı. Önümüzdeki 9 günlük süreyi eksiklerimizi tamamlamak için en iyi şekilde kullanıp finallere hazır olacağız” diyen Kıryağdı, takımların esas güçlerinin finallerde belli olacağına işaret etti.



