Kıbrıslı Türk basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin, Türkiye U16 kadrosunda

Türkiye Basketbol Federasyonu, U16 Erkek Milli Takımı’nın 12 kişilik kadrosunun belli olduğunu açıkladı. Kadroda 16 yaşındaki Kıbrıslı Türk basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin de yer alıyor.

Türkiye’de 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını noktaladı. 9-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çalışmalarını tamamlayan milliler, Heraklion kentine doğru yola çıktı. Organizasyonda A Grubu’nda yer alan 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Letonya, Finlandiya ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda tüm karşılaşmalar FIBA YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

16 Yaş Altı Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:

9 Ağustos Cuma

21.00 Türkiye – Letonya

10 Ağustos Cumartesi

21.00 Türkiye – Finlandiya

11 Ağustos Pazar

16.00 Türkiye – İspanya

Ay-yıldızlıların 12 kişilik kadrosu şu şekilde:

Ahmet Arda Ene

Ahmet Kerim Andıç

Anıl Alyanak

Demir Öztürk

Erdinç Alex Koyun

Erkin Kaş

Kerem Çorumlular

Mikail Atakan

Mustafa Soykan Bağadır

Ömer Ege Ziyaettin

Ömer Kutluay

RüzgarFenemen



