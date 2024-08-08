Kıbrıslı Türk basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin, Türkiye U16 kadrosunda

Türkiye Basketbol Federasyonu, U16 Erkek Milli Takımı’nın 12 kişilik kadrosunun belli olduğunu açıkladı. Kadroda 16 yaşındaki Kıbrıslı Türk basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin de yer alıyor.
Türkiye’de 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını noktaladı. 9-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çalışmalarını tamamlayan milliler, Heraklion kentine doğru yola çıktı. Organizasyonda A Grubu’nda yer alan 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Letonya, Finlandiya ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda tüm karşılaşmalar FIBA YouTube kanalından naklen yayınlanacak.
16 Yaş Altı Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:
9 Ağustos Cuma
21.00 Türkiye – Letonya
10 Ağustos Cumartesi
21.00 Türkiye – Finlandiya
11 Ağustos Pazar
16.00 Türkiye – İspanya
Ay-yıldızlıların 12 kişilik kadrosu şu şekilde:
Ahmet Arda Ene
Ahmet Kerim Andıç
Anıl Alyanak
Demir Öztürk
Erdinç Alex Koyun
Erkin Kaş
Kerem Çorumlular
Mikail Atakan
Mustafa Soykan Bağadır
Ömer Ege Ziyaettin
Ömer Kutluay
RüzgarFenemen
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