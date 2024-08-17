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Kıbrıslı Türk Basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin için destek ol

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Kıbrıslı Türk Basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin için düzenlenen taraftar uygulamasına oylar bekleniyor.

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Kıbrıslı Türk Basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin için destek ol
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Bir gurur daha; Ömer Ege Ziyaettin.
Oylama için Son saatler. Oy verelim, Destek olalım!!!

https://www.fiba.basketball/.../vote-who-will-be-mvp-of...

Babası Kıbrıslı Türk (Zümrütköy) olan, Fenerbahçe'de forma giyip şuan Türkiye U16 Milli takımı kadrosunda, Yunanistan'ın Kandiye kentindeki 2024 FIBA ​​U16 EuroBasket, 16 yaş altı erkekler milli takımlarına yönelik Avrupa Basketbol şampiyonasının 36. Turnuva organizasyonunda bireysel ödül için gururumuz, taraftar oylamasında. Destek olalım, oy verelim!

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