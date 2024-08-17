Kıbrıslı Türk Basketbolcu Ömer Ege Ziyaettin için destek ol

Bir gurur daha; Ömer Ege Ziyaettin.
Oylama için Son saatler. Oy verelim, Destek olalım!!!
https://www.fiba.basketball/.../vote-who-will-be-mvp-of...
Babası Kıbrıslı Türk (Zümrütköy) olan, Fenerbahçe'de forma giyip şuan Türkiye U16 Milli takımı kadrosunda, Yunanistan'ın Kandiye kentindeki 2024 FIBA U16 EuroBasket, 16 yaş altı erkekler milli takımlarına yönelik Avrupa Basketbol şampiyonasının 36. Turnuva organizasyonunda bireysel ödül için gururumuz, taraftar oylamasında. Destek olalım, oy verelim!