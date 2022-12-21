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Kercem attı, Koopspor kazandı

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Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki çekişmeli mücadelesinden 36 sayı üreten Kercem’in performansı ile Koopspor galip çıktı

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Kercem attı, Koopspor kazandı
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 2022-2023 Prolig sezonu öncesinde düzenlenen Açılış Kupası’nda iki güçlü takım karşı karşıya geldi.

Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki çekişmeli mücadelesinden 36 sayı üreten Kercem’in performansı ile Koopspor galip çıktı.

GAÜ BIRAKMADI, ÖNE GEÇTİ ANCAK KOOPSPOR KAZANMASINI BİLDİ

Maça hızlı bir giriş yapan Lefkoşa ekibi, ilk periyodu 8 sayı üstün tamamladı. İkinci periyotta toparlanan GAÜ farkı az da olsa eritti ve soyunma odasına Koopspor 36-31 önde girdi.

Üçüncü periyotta çekişme devam etse de Koopspor son periyot öncesinde 8 sayılık üstünlük sağladı. Maçın son bölümleri büyük heyecana sahne oldu, GAÜ’nün rakibini yakalayıp ilk kez öne geçmesine rağmen tecrübesini konuşturan Koopspor maçtan 78-68 galip ayrıldı.

KERCEM İNANCI’DAN 36 SAYI

Koopspor’da muhteşem bir performans ortaya koyan Kercem İnancı 36 sayı üreterek takımını galibiyete taşıyan en önemli isim oldu. Temur Rustamov 10 sayı, 9 asist ile oynarken, Alpay Şerbetçioğlu da 12 sayı attı. GAÜ’nün en verimli oyuncusu 23 sayı ile maçı tamamlayan Emre Çetinarslan oldu.

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