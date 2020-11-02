Keravnos ile Tofaş, Lefkoşa’da karşılaşacak

Güney Kıbrıs basketbol takımı Keravnos Strovolos ile Türkiye basketbol takımı Tofaş, FIBA Şampiyonlar Ligi maçında bugün Lefkoşa’da karşı karşıya gelecekler.Tofaş takımı Atina üzerinden Larnaka Havalanına geldi.

Keravnos – Tofaş FIBA Şampiyonlar Ligi maçının başlama saati 20:30 olacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2, kanalından canlı yayınlanacak. Keravnos ile Tofaş arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi maçı Lefkoşa Tassos Papadopoulos Eleftheria Salonunda oynanacak.

Tarihinde ilk kez FIBA Şampiyonlar Ligindegruplara kalan Keravnos bunu başaran ilk Kıbrıs takımı da oldu.

