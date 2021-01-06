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Keravnos, Bursa’da da kaybetti

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Keravnos, Bursa’da da kaybetti
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Türkiye’nin Tofaş Basketbol Takımı, Bursa Tofaş Nilüfer Spor Salonunda, Kıbrıs ekibi KeravnosStrovolos'u konuk etti.
Ev sahibi takım baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 78-67 galip ayrılırken, maçın en skorer ismi ise 17 sayıyla TomislavZubcic oldu.4 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği karşılaşmada Tofaş, KeravnosStrovolos'u11 sayı farkla 78-67 mağlup ederek Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 2. galibiyetine de imza atmış oldu.
SALON: Tofaş Nilüfer Spor Salonu
1.    Periyot: 19-13
2.    Periyot: 36-32 (İlk Yarı Sonucu)
3.    Periyot: 63-49
4.    Periyot: 78-67 (Maç Sonucu)
 
 
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