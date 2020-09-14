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Kemal Taşçı, Soyerspor’da

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Kemal Taşçı, Soyerspor’da
Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Soyerspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Koopspor’un deneyimli oyuncusu Kemal Taşçı’yı resmen kadrosuna kattı.
Taşçı, Basketbol Federasyonu’nda attığı imza ile yeni takımına transfer oldu.
İmza töreninde Soyerspor Başkanı Tahir Soyer ve takım koçu Ahmet Şahinsoy da hazır bulundu.
 
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