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Kaymaklı’da Alp ile yollar ayrıldı

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Kaymaklı’da Alp ile yollar ayrıldı
Küçük Kaymaklı Basketbol takımı Ahmet Gürel Alp görevinden istifa etti.
Yeşil siyahlılarda son günlerde sıkıntılar has safhaya ulaştı ve takımın koçu Ahmet Gürel Alp önceki gün Başkan Akay Aşina ile yaptığı görüşme sonrasında istifa etti.
Alp yeni sezonda ÜNILIG’te yer alacak Bahçeşehir Üniversitesi’nde görev alacak.
 
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