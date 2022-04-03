Karmamız gururlandırdı

Basketbol Federasyonu U16 Erkekler Karması Türkiye finallerinin eşiğinden döndü

KKTC Basketbol Federasyonu U16 Erkekler Karması, Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Şampiyonası'nda final oynama başarısı gösterdi. Cumartesi günü finalde Beşiktaş’a 86-58 mağlup olan karmamız, özellikle gerek Niğde’deki Bölge Şampiyonası, gerekse Çanakkale’de düzenlenen Anadolu Şampiyonası’nda gösterdiği performansla gururlandırdı.GRUPTAN İKİNCİ ÇIKTIGeçtiğimiz ay Niğde’de düzenlenen Bölge Şampiyonası’nda başarılı olarak Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan U16 Karması, Ayhan Birsel ve Ahmet Dağer nezaretinde başarılı maçlar çıkardı.Yer aldığı grupta ilk maçında Tekirdağ Türk Telekom’u 73-67 mağlup eden, ardından Kayapınar Belediyesi’ni 82-43 yenerek ikide iki yapan karmamız, grubun üçüncü maçında Sakarya Belediyesi’ne 88-70 yenilerek ikinci olarak yarı finale çıktı.Yarı finalde Kocaeli Basket’i 71-66’lık skorla yenen karmamız, Türkiye Şampiyonası’na yükselecek takımın belirleneceği final maçında Beşiktaş İstanbul ile eşleşti. Zorlu karşılaşmadan 86-58 mağlup olan karmamız, Türkiye finallerinin kapısından döndü. Karmamız, Niğde ve Çanakkale’de ortaya koyduğu oyun ve gösterdiği performansla takdir topladı.