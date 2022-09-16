Kamalı: Kürsü sözümüzü tuttuk

Orçun Kamalı’nın Genel Menajerliğini yaptığı Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda ikincilik kazandı

Ülkemizin değerli spor adamlarından Orçun Kamalı’nın genel menajerliğini yaptığı Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı IWBF Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Tayland'da sona eren şampiyonanın finalinde Japonya ile karşılaşan Türkiye, 52-47 mağlup oldu.

İlk periyodu 10-8 geride geçen Türkiye karşısında Japonya devreyi de 26-22 önde tamamladı. Japonya, üçüncü çeyrekte de 39-34'lük üstünlük sağlarken, karşılaşmada son periyot çekişmeye sahne oldu.

Son çeyreğinde iki takımın da on üçer sayı bulduğu mücadeleden 52-47 galip ayrılan Japonya şampiyonluğu elde etti. 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

KAMALI: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımlar Genel Menajeri olan Orçun Kamalı final sonrasında şu paylaşımı yaptı:

Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kürsü sözümüzü tuttuk. Dünya U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol ikincisi olduk

