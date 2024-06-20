banner913
banner932
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
14 0
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda bugün banket temizliği yapılacak
16 0
 
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
Limit üstü kalıntı en çok elma ve biberde
27 0
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
32 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
40 0
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
44 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
204 0
banner1032

Kadınlarda final zamanı

banner1020

banner974
Kadınlarda final zamanı
banner971
Basketbol Kadınlar Ligi final serisi bu gece başlıyor.
İki maç kazanım esasına göre oynanacak olan serinin ilk maçı Levent Kolej Spor Salonu’nda saat 19.00’da Levent ile Caesar Larnaka Gençler Birliği arasında oynanacak.
Serinin ikinci maçı 22 Haziran Cumartesi saat 12.00’de İskele’de oynanacak.
Alt Liglerde Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Soyer – Adaspor karşılaşırken, Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde saat 20.00’de Soyer Aksu – Yakın Doğu Üniversitesi maçları yapılacak.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.