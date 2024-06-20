Kadınlarda final zamanı

Basketbol Kadınlar Ligi final serisi bu gece başlıyor.

İki maç kazanım esasına göre oynanacak olan serinin ilk maçı Levent Kolej Spor Salonu’nda saat 19.00’da Levent ile Caesar Larnaka Gençler Birliği arasında oynanacak.

Serinin ikinci maçı 22 Haziran Cumartesi saat 12.00’de İskele’de oynanacak.

Alt Liglerde Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Soyer – Adaspor karşılaşırken, Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nde saat 20.00’de Soyer Aksu – Yakın Doğu Üniversitesi maçları yapılacak.