Junior Lig’de son maçlar, Easy Lige devam

Basketbol Federasyonu Vedat Kaner Vakfı ortak organizesi ‘U10 Junıor’ ve ‘U12 Easy’de küçüklerin mücadelesi devam ediyor.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bugün de bir U 10 Junior Lig ve beş de U 12 Easy Lig karşılaşmaları yapılıyor.
U 10 Junior Lig’de maçların sonuna gelinirken, U 12 Easy Lig’de ise grup maçları oynanmaya devam ediyor
U10 Junior Lig’e 14, U12 Easy Lig’e 16 takım katılıyor.
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