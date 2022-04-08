Jokic NBA tarihine geçti

Denver Nuggets'ın Sırp oyuncusu Nikola Jokic, NBA tarihinde bir sezonda 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist sınırını geçen ilk oyuncu oldu

Denver Nuggets, Perşembe gecesi oynanan maçta güçlü rakibi MemphisGrizzlies’i 122-109 yenmeyi başardı.

Nuggets, bu galibiyet ile Batı Konferansında altıncılığı garantiledi ve playofflara direkt katılacak son takım oldu. Ancak, Denverlıbasketbolseverler takımlarının bu galibiyetinden daha çok yıldız oyuncusu Nikola Jokic’in rekoruna odaklanmıştı.Jokic, maçı 35 sayı 16 ribaund ile doubledouble yaparak tamamladı.

MVP YARIŞINDA İLK SIRADA

ikolaJokic bu istatistiklerle NBA tarihinde bir sezonda 2000 sayı, 1000 ribaund, 500 asisit barajını geçen ilk oyuncu olmayı başardı.

Sırp oyuncu, aynı zamanda normal sezonun MVP (en değerli oyuncu) yarışında da birinci sırada bulunuyor. Ligin bitimine iki maç kala Jokic’in MVP ödülünü kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jokiç, geçtiğimiz yıl da NBA'de normal sezonun MVP'si seçilmişti. Nikola Jokiç, MilwaukeeBuckslıGiannisAntetokoumnpo'dan sonra art arda MVP seçilen ikinci yabancı oyuncu olacak.

Jokiç bu sezon 27,1 sayı 13,8 ribaund ve 7,9 asist ortalaması ile oynuyor.

