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Joel Embiid'e dev kontrat

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Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Yıldız basketbolcu bu sözleşme ile toplamda 193 milyon dolarlık bir kazanç elde edecek

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Joel Embiid'e dev kontrat
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Amerikan Basketbol Ligi'nde sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Sezon öncesi takımlar kadrolarına son şekillerini veriyor.
Olimpiyat altın madalyalı pivot Joel Embiid, Philadelphia 76ers ile 193 milyon dolarlık kontrat imzaladı. Sözleşme, 2028-29 sezonu için oyuncu opsiyonu içeriyor. Yıldız pivot, geçen sezon bir maçta 70 sayı atarak kulüp rekoru kırmıştı.
76ers, Paul George ve Tyrese Maxey’e ile de kontrat yenileyerek şampiyonluk için büyük bir yatırım yaptı.
Embiid, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı. Yıldız pivotun kariyerinde 2022-23 sezonu NBA MVP’si ve Paris Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalya da bulunuyor.
 
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