İskele’de U-17 heyecanı

Yaklaşık olarak bir yıldır alt yapı çalışmaları süren ve oyuncularının çok büyük çoğunluğunu İskeleli gençlerin oluşturduğu Takım koçları Şevki Pırlanta ve Çetin Pırlanta gözetiminde çalışmalarına sürdüren CaesarProjects L. Gençler Birliği U 17 Genç Kadınlar liginde mücadele etme heyecanını yaşayacak

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübümüzün Basketbol şubesi kulüp tarihinde ilk kez bu yıl KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 17 Genç Kadınlar ligine katılıyor.

Yaklaşık olarak bir yıldır alt yapı çalışmaları süren ve oyuncularının çok büyük çoğunluğunu İskeleli gençlerin oluşturduğu takımı U17 Genç Kadınlar Ligi için hazırlıklarını İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonunda sürdürüyor.

Takım koçları Şevki Pırlanta ve Çetin Pırlanta gözetiminde çalışmalarına sürdüren takım U17 Genç Kadınlar Ligi'nde İskele’yi temsil edecek.

AFİK GRUPTAN İSİM DESTEĞİ CAESAR PROJECTS

Geçtiğimiz günlerde atılan imzalarla Afik grup kulübün tüm Basketbol takımlarına isim sponsoru oldu. Kulüp 2022-2023 sezonunda Basketbol Liglerine CaesarProjects L. Gençler Birliği S.K. Basketbol takımları ismi ile katılacak.

BÜYÜK ERKEKLER DE YARI FİNAL OYANANMIŞTI

Larnaka Gençler Birliği Büyük Erkekler Basketbol takımı tarihinde ilk kez KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen PROLİG'e katılmış ve yarı final heyecanını İskele'ye taşımayı başarmıştı.

