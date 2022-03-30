İskele’de kazanan GAÜ: 63-76

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Pro Lig’de dördüncü hafta kapanış maçında Larnaka Gençler Birliği ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşı karşıya geldi.İskele Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 76-63’lük skorla GAÜ oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 14-12 üstün tamamlayan GAÜ, devreye 38-24 üstünlükle girdi. 59-40’lık farklı skorla son periyoda giren GAÜ, bu üstünlüğünü maç sonuna taşıyarak haftayı 76-63 galibiyetle tamamladı.

Ligde üçüncü galibiyetini alan GAÜ’de 19 sayı kaydeden Emre Çetinaslan maçın en skorer oyuncusu oldu.

Ligde üçüncü yenilgisini alan Gençler Birliği’nde ise James Horarious Baber 12 sayı ile takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı.

