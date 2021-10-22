İskele’de basketbol okulu hizmette

Larnaka Gençler Birliği kulübünün futboldan sonra faaliyete geçirdiği Larnaka Gençler Birliği Basketbol Okulu çalışmaları sürüyor.
Uzman koç Şevki Pırlanta önderliğinde her Çarşamba ve Cuma saat 15:00'te İskele Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalarınısürdüren Larnaka Gençler Birliği Basketbol Okuluna ilgi de yoğun oldu.
Kayıtlarında sürdüğü Larnaka Gençler Birliği Basketbol Okulunakayıt olmak için Şevki Pırlanta’ya 0542-8609483 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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