İskele’de basketbol okulu hizmette

Larnaka Gençler Birliği kulübünün futboldan sonra faaliyete geçirdiği Larnaka Gençler Birliği Basketbol Okulu çalışmaları sürüyor.

Uzman koç Şevki Pırlanta önderliğinde her Çarşamba ve Cuma saat 15:00'te İskele Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalarınısürdüren Larnaka Gençler Birliği Basketbol Okuluna ilgi de yoğun oldu.

Kayıtlarında sürdüğü Larnaka Gençler Birliği Basketbol Okulunakayıt olmak için Şevki Pırlanta’ya 0542-8609483 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

