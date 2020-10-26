İmzalar atıldı, parkede heyecan başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu, basketbola geri dönüş için Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi ile protokol imzaladı. Böylece yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında önlemler alınarak 2020 – 2021 sezonunun başlangıcı resmiyet kazandı

Covid-19 sonrası basketbola geri dönüş için Sağlık Bakanlığı, Basketbol Federasyonu ve Spor Dairesi mutabakata varılan kuralların içerdiği protokole imzayı koydu

KKTC Basketbol Federasyonu, basketbola geri dönüş için Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi ile protokol imzaladı. Böylece yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında önlemler alınarak 2020 – 2021 sezonunun başlangıcı resmiyet kazandı. Sezon 31 Ekim’de oynanması planlanan Açılış Kupası ile başlayacak.



Taraflar protokole imza koydu

Taraflar arasındaki protokole Sağlık Bakanı Ali Pilli, Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan imza attı. Protokol, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler ışığında basketbol sporunun güvenli bir şekilde devam edebilmesi için tarafların mutabakata vardığı genel kuralları içeriyor. Ayrıca Covid-19 şüpheli ve pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gerekenleri kapsıyor.

Önlemleri Spor Dairesi alacak, denetim federasyonda olacak

Şüpheli ve pozitif vaka çıkması durumunda önlemler Spor Dairesi tarafından, denetim ise federasyon tarafından yapılacak. Federasyon ayrıca bu görevinin yanı sıra kendisine bağlı tüm kulüplerin sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve ekip bilgilerini eksiksiz ve tam bir şekilde bulundurmakla yükümlü olacak.

Salgının seyrine göre kararlar değiştirilebilir

Belirtilen tüm kurallar, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınının ülkedeki seyrine göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda yeniden değerlendirilip gerekli görülmesi halinde değiştirilebilecek.



Açılış Kupası ile sezon başlıyor

Protokolün imzalanmasıyla basketbol 31 Ekim Cumartesi günü Açılış Kupası ile başlayacak. Açılış Kupası’nın kura çekimi 27 Ekim Salı günü saat 16.00’da federasyon binasında yapılacak. Covid-19 salgını nedeniyle geride bırakılan sezonun yarım kalması da göz önünde bulundurularak 8 aydır müsabaka yapamayan takımların uzun lig maratonuna girmeden önce hazırlıklarını yapmaları ve eksikliklerini gidermeleri amaçlanan Açılış Kupası tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek. Müsabakalar sonunda ilk dört sırayı alacak olan takımlar 1-4, 2-3 şeklinde 4’lü final oynayacak.