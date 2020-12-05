İlk kupa YDÜ'nün

U17 kategorisinde düzenlenen ÖYAK – Kemal Mehmet Ali Aksay Anı Turnuvası tamamlanırken, 2020 yılının ilk kupasını Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) kazanmış oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından U17 kategorisinde düzenlenen ÖYAK-Kemal Mehmet Ali Aksay Anı Turnuvası final karşılaşması oynandı.Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesinde Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Rakibini 45-83 mağlup eden YDÜ şampiyon oldu.YDÜ’ye galibiyeti ve şampiyonluğu 16-19, 19-38, 34-54 ve 45-83’lük periyotlar getirdi. Bu sonuçla 2020 yılının ilk kupasını YDÜ kazanmış oldu.Yaklaşık 250’nin üzerinde seyircinin izlediği final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara anı turnuvası plaketleri ÖYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tel, ÖYAK Genel Müdürü Mustafa Oymacı ve Kemal Mehmet Ali Aksay’ın eşi Aliye Aksay tarafından verildi.