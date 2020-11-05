İlk haftanın oyuncusu Temur

Orhun Mevlit başkanlığındaki KKTC Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, oyuncuların motivasyonunu artıracak yeni bir uygulama başlattı.
KKTC Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada Stock Cyprus sponsorluğunda maçın oyuncusu ve haftanın oyuncusunu açıklayacaklarını belirtti. Açılış Kupasında ilk haftanın oyuncusu 23 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynayan Temur Rustamov oldu.
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