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Hidayet Türkoğlu yeniden başkan

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Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi

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Hidayet Türkoğlu yeniden başkan
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Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda başkanlık için Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan yarıştı.
Hidayet Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Efe Aydan ise 29 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı. 26 Ekim 2016'dan bu yana görevini sürdüren Türkoğlu, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı.
Seçimden sonra teşekkür konuşması yapan Hidayet Türkoğlu, "Camiamıza çok teşekkür ediyorum. Keşke basketbol camiası olarak daha iletişime açık olsak. Çünkü yanlış bilgilerle iletişim kurarak camiamızı bu yönde rahatsız etmemeliyiz. Hep samimi, dürüst ve şeffaf olduk. Hatalarımız mutlaka olmuştur ama her zaman herkese samimi olduk, bir telefon uzakta olduk. Beni ve ekibimi tekrar seçen camiamıza şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
 
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