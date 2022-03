Her yerde ‘Basket’ var

Oynanan maçlar:

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 3 ayrı ligde heyecan dolu karşılaşmalar oynanmaya devam ederken, maçlara basketbol severlerin ilgisi de yüksek oluyor. PROLİG yanında Üniversiteler Spor Federasyonu ile işbirliği içinde düzenlenen ÜNİLİG’de kaliteli maçların sayısı her geçen gün artarken, gelişim ligi olan U15 Erkekler Ligi’nde de gençlerin performansları takdir ediliyor.PROLİG’de Çetinkaya’nın ardından Larnaka Gençler Birliği ve Küçük Kaymaklı gibi kulüplerin de katılımı ile uzun yıllar önce yaşanan kulüpçülük rekabetleri oluşurken, birçok maçın neticelerinin kestirilemez olması da heyecanı arttıran bir faktör oluşturuyor.ÜNİLİG’de üniversiteler arası rekabet tribünleri de dolduran bir faktör oluştururken, normal sezonun bitimine 3 hafta kala tüm takımların hedefi olması büyük bir merak ve ilgi uyandırıyor.U 15 Erkekler Ligi’nde Koopspor ve YDÜ kayıpsız şekilde yoluna devam ederken, 17 Mart Perşembe günü iki takımın oynayacağı maç şimdiden konuşulmaya başlandı. 6 takımın yer aldığı U15’te gençlerin performansı gelecek adına heyecan yaratıyor.1.haftaL.Gençler Birliği-Çetinkaya: 46-55Koopspor-Soyer H.: 65-72K.Kaymaklı-GAÜ: Ert.2.Hafta:Çetinkaya-GAÜ: 66-87Soyer H.-K.Kaymaklı: 66-55L.Gençler Birliği-Koopspor: 16 Mart1-Soyer Hacıganimler 2 2 0 42-Çetinkaya 2 1 1 33-GAÜ 1 1 0 24-Koopspor 1 0 1 15-Larnaka G.Birliği 1 0 1 16-K.Kaymaklı 1 0 1 11-Abdou-Kader Issouf Çetinkaya 2 36 182-Batuhan Tüzmen Soyer H. 2 36 183-İhsan Üğütücü Soyer H. 2 30 154-Derviş Göksun Çetinkaya 2 24 125-Berken Dikengil Soyer H. 2 24 121-Abdou-Kader Issouf Çetinkaya 2 26 132-Alperen Güner Soyer H. 2 19 9.53-Hasan Kasap L.G.Birliği 1 14 144-Ertuğrul Donangil Çetinkaya 2 14 75-Aral Bayraktar Çetinkaya 2 13 6.51-Hamit Çeliktaşlılar GAÜ 1 6 62-Kıyal Tahir Selviler Çetinkaya 2 6 33-Hasan Kasap L.G.Birliği 1 4 44-Erdem Tiryakioğlu Koopspor 1 4 45-Temur Rustamov Koopspor 1 4 41-Abdou-Kader Issouf Çetinkaya 2 42 212-Hamit Çeliktaşlılar GAÜ 1 36 363-Akinjide Omisakin L.G.Birliği 1 25 254-Atilla Topaloğlu Soyer H. 2 24 125-Ayomikun Omah Soyer H. 1 23 23Oynanan maçlar:1.Hafta:UKÜ-YDÜ 44-86GAÜ-RDÜ 88-82DAÜ-LAÜ 94-882.Hafta:LAÜ-UKÜ 85-75GAÜ-DAÜ 77-49YDÜ-RAÜ 103-583.Hafta:UKÜ-GAÜ 57-81DAÜ-RDÜ 63-74YDÜ-LAÜ 80-634.Hafta:GAÜ-YDÜ 48-63RDÜ-LAÜ 70-62DAÜ-UKÜ 68-715.Hafta:LAÜ-GAÜ 78-83UKÜ-RDÜ 55-70YDÜ-DAÜ 115-696.Hafta:RDÜ-GAÜ 65-68LAÜ-DAÜ 50-66YDÜ-UKÜ 78-397.HaftaUKÜ-LAÜ 46-59RDÜ-YDÜ 70-92DAÜ-GAÜ 72-87Puan Durumu:1-YDÜ 7 7 0 142-GAÜ 7 6 1 133-RDÜ 7 3 4 104-DAÜ 7 2 5 95-LAÜ 7 2 5 96-UKÜ 7 1 6 81-James Baker RDÜ 7 157 22.42-Ernest Bestman RDÜ 7 149 21.33-Emmanuel Nweke LAÜ 7 145 20.74-Ömer Güner LAÜ 5 137 27.45-Emir Can Mercan GAÜ 5 132 26.42-Praise Okafor GAÜ 6 124 20.71-Emmanuel Nweke LAÜ 7 122 17.43-Salomon Essam UKÜ 7 83 11.95-Marho Okorefe DAÜ 7 78 11.14-Ayomikun Omah YDÜ 5 65 131-Batuhan Tüzmen YDÜ 7 44 6.32-Ernest Bestman RDÜ 7 27 3.93-Fuat Farisoğlu YDÜ 6 18 34-Utku Yavaş DAÜ 7 18 2.65-Praise Okafor GAÜ 6 15 2.51-Praise Okafor GAÜ 6 202 33.72-Emmanuel Nweke LAÜ 7 199 28.43-Emir Can Mercan GAÜ 5 152 30.44-Ayomikun Omah YDÜ 5 123 24.65-Marho Okorefe DAÜ 7 122 17.41.Hafta:Koopspor-Soyer H.: 73-19Alsancak-Akdeniz S.B. 43-80TED-YDÜ 14 Mart2.Hafta:YDÜ-Soyer H.: 67-13TED-Alsancak: 91-30Akdeniz S.B.-Koopspor: 44-843.Hafta:Alsancak-YDÜ: 12-88Koopspor-TED: 82-62Soyer H.-Akdeniz S.B.: 45-494.Hafta:YDÜ-Akdeniz S.B.: 88-50TED-Soyer H.: 86-49Alsancak-Koopspor: 35-765.Hafta:Soyer H.-Alsancak: 53-49Akdeniz S.B.-TED: 53-43Koopspor-YDÜ: 17 Mart1-Koopspor 4 4 0 82-Akdeniz S.Birliği 5 3 2 83-YDÜ 3 3 0 64-TED 4 2 2 65-Alsancak 5 0 5 51-Baran Çelebioğlu Akdeniz S.B. 5 100 202-Aziz F.Savaşkan YDÜ 3 83 27.73-Egecan Ünal Akdeniz S.B. 5 81 20.34-Metekan Kalmaz TED 2 73 36.55-Dora Akarsu Koopspor 4 70 17.51-Koray Olgunyürek Akdeniz S.B. 5 58 11.62-Demirhan Redif TED 4 56 143-Baran Çelebioğlu Akdeniz S.B. 5 54 10.84-Demir Öztoprak Koopspor 3 43 14.35-Nidai Aksay TED 4 43 10.81-Baran Çelebioğlu Akdeniz S.B. 5 14 2.82-Altay Akarı YDÜ 3 13 4.33-Yaz Taner Etkin TED 4 12 34-Nidai Aksay TED 4 10 2.55-Sarp Ayfer Koopspor 4 9 2.31-Dora Akarsu Koopspor 4 99 24.82-Baran Çelebioğlu Akdeniz S.B. 5 87 17.43-Metekan Kalmaz TED 2 84 424-Demirhan Redif TED 4 84 215-Kaan Öztoprak Koopspor 4 73 18.3