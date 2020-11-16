Haftanın sporcusu Mert

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası'nda üçüncü maçlar tamamlandıktan sonra Stoke Cyprus Gayrımenkul haftanın sporcusu da belirlendi.

Soyer Hacıganimler’in 75-64 kazandığı Koopspor – Soyer Hacıganimler maçında 16 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan ve galibiyete büyük katkı koyan Mert Aksu, Stoke Cyprus Gayrımenkul haftanın sporcusu olarak seçildi.

