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Haftanın sporcusu Mert

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Haftanın sporcusu Mert
Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası'nda üçüncü maçlar tamamlandıktan sonra Stoke Cyprus Gayrımenkul haftanın sporcusu da belirlendi.
Soyer Hacıganimler’in 75-64 kazandığı Koopspor – Soyer Hacıganimler maçında 16 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan ve galibiyete büyük katkı koyan Mert Aksu, Stoke Cyprus Gayrımenkul haftanın sporcusu olarak seçildi.
 
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