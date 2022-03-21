Haftanın açılışı Koopspor’dan: 90-60

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Pro Lig’de üçüncü hafta başladı.Haftanın açılış maçında Koopspor ile Çetinkaya, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşırken parke zeminden galibiyetle ayrılan taraf 90-60’lık skorla Koopspor oldu.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Koopspor mücadeleyi 21-14, 42-31, 57-48 ve 90-60 kazandı.

Karşılaşmada öne çıkan isim Çetinkaya adına 25 sayı, 11 ribaunt ve 2 asistle oynayan Abdou-kader Issouf oldu. Koopspor adına 24 sayı kaydeden Kercem İnancı ise takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.

