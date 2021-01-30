Güven: Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk

Açılış Ligi şampiyonu Koopspor’un koçu Emrah Güven,“Koopspor olarak hedefimiz her zaman olduğu gibi tüm kupalarda final oynayıp şampiyon olmaktır.” açıklamasını yaptı

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Ligi Kupasını kazanan Koopspor’unkoçu Emrah Güven, Basketbol Federasyonunun (KKTCBF) resmi facebook sayfasına açıklamalarda bulundu.

Emrah Güven’in açıklamaları şöyle:

“Basketbol Federasyonu tarafından mükemmel bir organizasyona sahne olan Açılış Ligi normal sezon maçları ve 12 – 14 Aralık tarihlerinde oynanan final 4 maçları sonucunda Koopspor olarak kupaya uzandık.

Geçen 1 aylık sürede ülkedeki vakaların seyrine göre zaman zaman bireysel idmanlar da yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Koopspor olarak hedefimiz her zaman olduğu gibi tüm kupalarda final oynayıp şampiyon olmaktır.”

