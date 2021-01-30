Güven: Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Ligi Kupasını kazanan Koopspor’unkoçu Emrah Güven, Basketbol Federasyonunun (KKTCBF) resmi facebook sayfasına açıklamalarda bulundu.
Emrah Güven’in açıklamaları şöyle:
“Basketbol Federasyonu tarafından mükemmel bir organizasyona sahne olan Açılış Ligi normal sezon maçları ve 12 – 14 Aralık tarihlerinde oynanan final 4 maçları sonucunda Koopspor olarak kupaya uzandık.
Geçen 1 aylık sürede ülkedeki vakaların seyrine göre zaman zaman bireysel idmanlar da yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Koopspor olarak hedefimiz her zaman olduğu gibi tüm kupalarda final oynayıp şampiyon olmaktır.”
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