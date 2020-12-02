Güven: Beklenenin uzağındayız

Açılış Kupası’na istediği gibi neticeler alamayan Koopspor’da gözler yarı final maçına çevrildi. 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet ile grubu üçüncü tamamlayan ve yarı finalde Hacıganimler Soyer ile eşleşen Koopspor’da koç Emrah Güven durum tespiti yaptı.

Güven, Açılış Kupası’ndaki maçların sertlik bakımından lig maçlarını aratmadığını ifade ederken, bu süreçte tüm oyuncularına şans verdiğini ancak mevcut aşamada beklenen performanslarının uzağında olduklarını açıkladı.

“En büyük sıkıntılarımız ribauntlar ve hücumdaki dağınık görüntümüz”

Emrah Güven, “Çok genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir kadroya sahibim. Geniş bir rotasyonumuz var. 5 maç sonunda en önemli sıkıntımızdan birisi ribauntlar, diğeri ise çok önem vermeme rağmen özellikle hücumdaki dağınık görüntümüz. Bu durumu çok çalışarak düzelteceğiz” dedi.

Yarı finalindeki rakipleri Soyer’in bu turnuvada gücünü gösterdiğini ve koç Şahinsoy’u tebrik ettiğini belirten Güven “Yarı final çok zorlu geçecek ancak biz de Koopspor olarak final oynayıp kupayı kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

