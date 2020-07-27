Gürel Alp istifa etti

Ahmet Gürel Alp, Gönyeli Kadın Basketbol Takımı koçluğundan istifa ettiğini açıklarken, “Cebimizden para harcayarak kızlarımızla güzel bir sezon geçirdik. Ancak kulüpte bir “itibara“ sahip olamadığımız için görevi bırakmak zorunda kaldım.” ifadelerini kullandı

Basketbolumuzun önemli koçlarından Ahmet Gürel Alp, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Gönyeli Kadın Basketbol Takımı koçluğundan istifa ettiğini açıkladı.

Gelecek sezon Kadınlar Liginde de olmama ihtimali olan Gönyeli Kadın Basketbol Takımındaki görevinden ayrılması ile ilgili olarak Ahmet Gürel Alp, şu açıklamayı yaptı:

“Söz konusu Gönyeli olduğu zaman akan sular dururdu. Durdu da. Bir kuruş maddi beklenti olmadan hatta cebimizden para harcayarak kulüpsüz kalan çoğu Gönyelili pırıl pırıl 12 tane kızımızla güzel bir sezon geçirdik.

Bugün itibarıyla kulüp içinde herhangi bir “itibara “ sahip olamadığımız için görevi bırakmak zorunda kaldım. Gönül arzu eder ki kulübümüzün yöneticileri bu takımdaki kızlara sahip çıkar ve devamını getirirler. Hepinizi çok sevdim iyi ki sizinle çalışmışım kızlar.”

