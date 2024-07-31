Gümüş At Satranç Derneği Sırbistan’da tecrübe kazandı!

Girne’de bulunan Gümüş At Satranç Derneği ilk defa kalabalık bir kafileyle yurtdışında giderek Uluslararası bir satranç Turnuvasında yarıştı. Sırbistan’ın Apatin bölgesinde düzenlenen Uluslararası Apatin Satranç Turnuvasında tam 9 oyuncu yarıştı. Bu oyuncular Adem Mertgöz, Masal Oğuz, Aren Cemal Berkin, Erkan Kemal Çeliker, Iaroslav Morozov, Kaan Demirkan, Eser Eroğul, Salih Kompil ve Mustafa Kompil. Halil Şentuğ ve Cengiz Hasman da antrenör olarak gitti. Aileler ve Antrenörlerle birlikte toplam 21 kişi vardı. 9 tur üzerinden oynanan turnuvada Salih Kompil 4 puan, Eser Eroğul 3.5 puan, Adem Mertgöz 3 puan, Iaroslav Morozov 3 puan, Kaan Demirkan 3 puan, Mustafa Kompil 2.5 puan, Erkan Kemal Çeliker 2.5 puan, Masal Oğuz 2.5 puan ve Aren Cemal Berkin 2 puan topladı. Turnuvanın sonunda tüm oyuncularımıza belge verildi. Neredeyse hepsinin ilk yurtdışı turnuvasında oyuncularımız başarılı sonuçlar alarak önemli tercübe kazanırken ülkemizi de iyi bir şekilde temsil ettiler.



