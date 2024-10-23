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Gönyeli, Streetball Turnuvası’yla renklenecek

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Gönyeli, Streetball Turnuvası’yla renklenecek
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Gönyeli-Alayköy Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Streetball Turnuvası Gönyeli’de yapılacak.
25-26-27 Ekim tarihlerinde Demir Sokak’ta gerçekleşecek turnuvada Spor, Müzik ve Eğlence bir arada olacak.
Turnuva 25 Ekim Cuma günü saat 17.00’de başlayacak turnuvada  26 Ekim cumartesi yarı finaller oynanacak. 27 Ekim Pazar günü ise finallerle organizasyon tamamlanacak.
 
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